Jefferies revoit à la baisse la note de Regal Rexnord et réduit l'objectif de cours

10 décembre - ** Jefferies abaisse la note du fabricant de moteurs industriels et de produits de transmission Regal Rexnord RRX.N de "acheter" à "conserver", et ramène l'objectif de cours de 170 $ à 160 $

** Le nouvel objectif de cours représente encore une hausse de 7,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que la transformation de l'entreprise prend plus de temps et que la transition du directeur général ajoute de l'incertitude, même si la reprise de la demande et le désendettement restent positifs

** L'incertitude sur les marges pourrait persister jusqu'en 2026 en raison des pénuries de terres rares et des tarifs douaniers, bien que les synergies de coûts, la croissance plus forte et les nouveaux contrats de centres de données devraient aider à compenser les pressions - Jefferies

** 10 des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 177,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action avait chuté de 4 % depuis le début de l'année