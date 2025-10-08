Jefferies révèle l'exposition d'un fonds de 715 millions de dollars à la faillite de First Brands

La banque d'investissement Jefferies

JEF.N a révélé mercredi que son fonds Leucadia Asset Management détenait environ 715 millions de dollars de créances liées au fabricant de pièces automobiles en faillite First Brands Group.

First Brands s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites à la fin du mois dernier, faisant état d'un passif de plus de 10 milliards de dollars, marquant ainsi l'effondrement d'une société dont la dégradation rapide des finances avait inquiété les investisseurs en dette au cours des dernières semaines.

Selon Jefferies, First Brands a cessé le 15 septembre de transmettre en temps voulu les paiements des débiteurs à Point Bonita, un fonds géré par Leucadia.

Point Bonita Capital investit dans des actifs de financement du commerce en achetant des créances à des sociétés telles que First Brands, et en collectant les paiements des grands détaillants pour le compte du fonds.

"Nous sommes en contact avec les conseillers de First Brands et travaillons avec diligence pour déterminer l'impact sur Point Bonita", a déclaré la banque d'investissement.

"Nous avons l'intention de déployer tous les efforts possibles pour protéger les intérêts et faire respecter les droits de Point Bonita et de ses investisseurs."

Les difficultés financières du fournisseur de pièces automobiles, associées à la récente faillite du prêteur automobile subprime Tricolor Holdings, ont ébranlé les investisseurs en dette et ravivé les craintes d'une tension plus générale sur les marchés de la dette des entreprises , selon les détenteurs d'obligations et les experts en faillite.

La société privée First Brands, qui produit des pièces de rechange telles que des filtres, des freins et des systèmes d'éclairage pour le marché secondaire de l'automobile, est devenue un acteur majeur du secteur grâce à des acquisitions financées par l'emprunt de sociétés de pièces automobiles concurrentes.

Ses marques bien connues comprennent les solutions de freinage Raybestos, les balais d'essuie-glace TRICO et les produits de filtration FRAM.