Jefferies révèle l'exposition d'un fonds à First Brands en faillite, les actions chutent

(Ajoute les actions au paragraphe 2, le contexte au paragraphe 4 et le commentaire de l'analyste au paragraphe 8) par Manya Saini

La banque d'investissement Jefferies

JEF.N a révélé mercredi que son fonds Leucadia Asset Management détenait environ 715 millions de dollars de créances liées au fabricant de pièces automobiles en faillite First Brands Group.

Les actions de la banque étaient en baisse de 2% dans les échanges de l'après-midi.

First Brands s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites à la fin du mois dernier, listant plus de 10 milliards de dollars de dettes, marquant l'effondrement d'une société dont la détérioration rapide des finances avait inquiété les investisseurs en dette au cours des dernières semaines.

UBS UBSG.S a également déclaré mercredi qu'elle examinait l'impact de la faillite de First Brands sur plusieurs de ses fonds d'investissement, la banque suisse étant exposée à hauteur de plus de 500 millions de dollars.

Selon Jefferies, First Brands a cessé le 15 septembre de transmettre en temps voulu les paiements des débiteurs à Point Bonita, un fonds géré par Leucadia.

Point Bonita Capital investit dans des actifs de financement du commerce en achetant des créances à des sociétés telles que First Brands, et en collectant les paiements des grands détaillants pour le compte du fonds.

"Nous sommes en contact avec les conseillers de First Brands et travaillons avec diligence pour déterminer l'impact sur Point Bonita", a déclaré la banque d'investissement.

"Nous avons l'intention de déployer tous les efforts possibles pour protéger les intérêts et faire respecter les droits de Point Bonita et de ses investisseurs"

Les analystes de Morgan Stanley ont estimé la perte potentielle maximale de Jefferies à environ 44,6 millions de dollars et ont déclaré que la banque fournira probablement des éclaircissements sur les charges de dépréciation au cours du quatrième trimestre.

Les difficultés financières du fournisseur de pièces automobiles, associées à la récente faillite de la banque automobile à risque Tricolor Holdings, ont ébranlé les investisseurs en dette et alimenté les craintes d'un stress plus large sur les marchés de la dette d'entreprise , selon les détenteurs d'obligations et les experts en faillite.

La société privée First Brands, qui produit des pièces de rechange telles que des filtres, des freins et des systèmes d'éclairage pour le marché secondaire de l'automobile, est devenue un acteur majeur du secteur grâce à des acquisitions financées par l'emprunt de sociétés rivales de pièces détachées automobiles.