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Jefferies reste optimiste sur Genmab
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 10:59

Genmab se distingue à la Bourse de Copenhague ( 3,14%, à 1 806,50 couronnes danoises), après la confirmation d'une recommandation positive des analystes de Jefferies.

La banque d'investissement américaine a maintenu son avis à acheter sur le titre de la société de biotechnologie danoise, avec un objectif de cours de 2 650 couronnes danoises, ce qui représente un potentiel de hausse de 51% par rapport au cours de clôture de mardi.

Jefferies indique que l'optimisme vis-à-vis de la société reste inchangé pour les 12 mois à venir, misant sur les prochains résultats de l'étude sur l'Epkinly, qui devrait constituer la première étape de la levée des risques sur le parcours clinique.

Lors d'une récente tournée de prospection, les analystes ont retenu que de nombreux investisseurs restaient prudents vis-à-vis de la société en attendant ces résultats cliniques, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse en cas de bonnes nouvelles. Par ailleurs, ils estiment que les résultats du premier trimestre devraient être conformes au consensus.

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