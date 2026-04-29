Jefferies reste à l'achat sur UPS après la chute de -4% du titre
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 14:44
L'analyste estime que le trimestre est plus satisfaisant que ne le laissent penser les réactions.
"Si les résultats du 1er trimestre ont globalement dépassé les attentes (chiffre d'affaires consolidé, résultat d'exploitation et BPA supérieurs aux prévisions), le cours de l'action a chuté de 4 % hier" souligne le bureau d'analyse.
Selon Jefferies, les investisseurs se sont concentrés sur deux points : (1) une marge inférieure aux prévisions pour l'activité domestique américaine et (2) la confirmation des perspectives pour 2026 malgré des attentes de revenus plus élevées liées aux surcharges carburant.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 29/04/2026 à 14:44:00.
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