Jefferies reste à l'achat sur Pernod Ricard, salue l'idée d'une IPO en Inde
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 15:57
Dans une note de recherche, le broker américain rappelle que le marché indien est crucial pour le groupe, avec quelque 1,2 milliard d'euros de ventes annuelles (13% du chiffre d'affaires total) et un résultat opérationnel courant (Ebitda) d'environ 300 millions d'euros.
En se basant sur les multiples actuels du secteur en Inde (40x l'Ebitda), l'entité pourrait être valorisée à 12 milliards d'euros, selon les calculs du courtier, qui en déduit qu'une mise en Bourse de 20% du capital pourrait ainsi rapporter 2,5 milliards d'euros.
Une puissance financière accrue
Selon Jefferies, cette opération aurait le mérite de renforcer la force de frappe financière de Pernod Ricard dans l'optique d'un éventuel rapprochement avec l'américain Brown-Forman.
De son point de vue, l'IPO permettrait de doper le cours de Bourse en faisant ressortir la valeur réelle des autres actifs du groupe, actuellement sous-évalués, et permettrait d'atteindre l'objectif de désendettement dès 2027 au lieu de 2029.
D'après le professionnel, le principal risque réside dans la possibilité que le marché considère que le groupe cède le " joyau de la couronne ", l'Inde constituant aujourd'hui un moteur de croissance à fortes marges.
Valeurs associées
|67,1600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 21/04/2026 à 15:57:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
* Vusion confirme objectifs 2026 : croissance du chiffre d’affaires de 15% à 20% à taux de change et tarifs constants. * Prévision de hausse d’environ 40% du chiffre d’affaires VAS, avec progression attendue des revenus récurrents et non récurrents. * Marge d’EBITDA ... Lire la suite
-
Carburants: Lecornu annonce un "dispositif d'accompagnement" pour près de 3 millions de "grands rouleurs"
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé mardi la création prochaine d'un "dispositif d'accompagnement" pour quelque trois millions de "grands rouleurs" touchés par la hausse du prix du carburant, ainsi que le renforcement des aides pour les pêcheurs et ... Lire la suite
-
En difficulté après les mauvais résultats aux municipales et critiquée en interne sur sa stratégie, la patronne des Ecologistes Marine Tondelier, qui défend toujours la primaire de la gauche, veut reprendre la main et parler du "fond" en mettant en avant ses propositions ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé dans le rouge mardi, plombée par des perspectives de plus en plus incertaines au Moyen-Orient, et par la chute de ses poids lourds Safran et Thales. Le CAC 40 a perdu 1,14% à 8.235,72 points, en recul de 95,33 points. La veille, l'indice ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer