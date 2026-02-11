Jefferies reste à l'achat sur Gecina après les résultats 2025
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 12:34
Jefferies estime que Gecina a réalisé de solides performances au cours de l'exercice 2025, avec un résultat net récurrent et des prévisions pour 2026 globalement conformes à ses estimations.
Selon l'analyste, le BPA récurrent est parfaitement conforme aux prévisions - Le résultat net récurrent s'est établi à 494,5 millions d'euros ( 4,2 % en glissement annuel, contre 6,5 % au premier semestre 2025), soit 6,68 euros par action, conformément aux prévisions (6,65-6,70 euros) et aux estimations (Jefferies et consensus à 6,68 euros).
Le groupe table sur un résultat net par action compris entre 6,70 EUR et 6,75 EUR pour 2026 ( 0,3 %/ 1,0 %). Ce chiffre est globalement conforme aux prévisions actuelles de 6,73 millions d'euros.
"La marge locative et le taux d'occupation se sont améliorés. La valeur des actifs à périmètre comparable a progressé de 2,3 % (contre 1,5 % estimé), principalement grâce aux activités principales" souligne le bureau d'analyse.
Selon l'analyste, la plupart des points négatifs étaient attendus : baisse de la valeur des actifs non stratégiques, faible taux de pré-location et indexation plus faible en 2026.
Valeurs associées
|78,7000 EUR
|Euronext Paris
|-1,38%
