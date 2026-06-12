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Jefferies reste à l'achat sur GE Vernova, mais abaisse son objectif de cours
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 10:00

Jefferies maintient sa recommandation d'achat sur GE Vernova avec un nouvel objectif de cours à 1 210 $ (contre 1 350 $), "car les inquiétudes liées à la valorisation avant échéance sont largement disproportionnées par rapport aux données concrètes".

Selon l'analyste, le carnet de commandes devrait s'allonger jusqu'en 2031, suite aux résultats du deuxième trimestre 2026.

Jefferies estime que la croissance de l'électrification est probablement sous-estimée, compte tenu des importantes synergies de revenus à venir avec Prolec.

"La configuration du deuxième trimestre 2026 nous semble très favorable, compte tenu du recul de 30 % enregistré par GEV par rapport à son plus haut historique d'avril" indique le bureau d'analyse.

L'analyste anticipe que le profil des commandes du deuxième trimestre et les prévisions de cotation pour le troisième trimestre dissiperont les inquiétudes quant à une érosion du pouvoir de marché des turbines à gaz dans les années 2030.

Selon l'analyste, l'objectif de GEV d'un carnet de commandes de 110 GW d'ici la fin de l'année devrait être atteint au deuxième trimestre, la révision à la hausse des prévisions tout au long de l'année constituant un catalyseur stable.

Au 1er trimestre 2026, GEV a indiqué prévoir la signature de contrats de 10 à 15 GW (prix supérieurs de 10 à 20 points à ceux du 4e trimestre). Jefferies estime les commandes de production d'électricité à environ 14,2 milliards de dollars, soit une hausse de 15 % par rapport au consensus.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 12/06/2026 à 10:00:00.

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