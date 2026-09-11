Jefferies reste à l'achat sur Elis après une réunion avec la direction

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 32 EUR après une réunion avec l'équipe de direction.

Jefferies estime que les informations de la direction sont encourageantes pour le titre, notamment la perspective d'une amélioration du chiffre d'affaires et des marges, grâce à de solides performances commerciales et aux hausses de prix.

L'analyste note que le titre a perdu environ 20% de sa valeur par rapport à son récent sommet et se négocie actuellement à un PER d'environ 10, contre une moyenne historique d'environ 12,6.

Jefferies anticipe des perspectives intéressantes pour le titre au second semestre, et il figure parmi ses valeurs préférées du secteur des services aux entreprises.

Selon l'analyste, la dynamique commerciale est soutenue et devrait favoriser la croissance organique au cours des prochains trimestres.

Jefferies note que certaines hausses de prix ont déjà été obtenues en raison de la hausse des coûts de l'énergie, et d'autres devraient intervenir en 2027.

Jefferies indique également que l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur les produits chimiques, le papier et les carburants devrait représenter un manque à gagner d'environ 20 millions d'euros cette année, compensé pour moitié par des augmentations de prix et pour l'autre moitié par des économies de coûts.

Le prix moyen de couverture du gaz et de l'électricité pour l'année prochaine est légèrement inférieur à celui de l'exercice 2026, ce qui implique de faibles économies.

Jefferies souligne également dans son étude que la direction est confiante quant à une croissance du FCF de l'ordre de 5% pour l'exercice 2026.

Les investissements ont été concentrés au premier semestre cette année et la visibilité sur les dépenses de l'exercice est solide selon l'analyste, tandis qu'une partie des sorties de fonds de roulement du premier semestre sera compensée au second semestre.

La direction de Spie a également précisé que le portefeuille de projets a été qualifié de "riche", incluant plusieurs cibles potentielles plus importantes que les acquisitions complémentaires classiques (environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires).