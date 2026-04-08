Jefferies reste à l'achat avant la publication des résultats de Sodexo
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 12:40
L'analyste s'attend à une croissance organique de 1,2 % pour le 2ème trimestre, inférieure au consensus de 1,6 %.
"Ce ralentissement par rapport au 1er trimestre (T1 : 1,8 %) s'explique par l'impact de la reclassification des contrats (que nous prenons en compte dans les nouveaux contrats nets) et par les volumes à périmètre comparable (impact des conditions météorologiques défavorables aux États-Unis)" indique le bureau d'analtse.
"À l'instar du 1er trimestre, l'Amérique du Nord devrait afficher une performance inférieure aux attentes, avec un ralentissement plus marqué au 2e trimestre (Jefferies T2 : -2,9 % / consensus : -1,7 %, contre T1 : -1,5 %)".
L'analyste anticipe une stabilité des tendances en Europe et dans le reste du monde, avec une croissance organique de 2,6 % et 9,4 % respectivement au 2e trimestre.
"La marge du premier semestre 2026 devrait refléter les difficultés liées au chiffre d'affaires, à la composition des ventes et aux investissements". Jefferies vise une baisse de la marge du premier semestre de 80 points de base sur un an, à 4,4 % (consensus : 4,5 %), sous l'effet de la situation en Amérique du Nord (Jefferies: -120 points de base sur un an, à 5,9 %, contre un consensus de 6 %) et, dans une moindre mesure, en Europe (Jefferies : -20 points de base sur un an, à 4,1 %, conforme au consensus).
Selon l'analyste, ce recul de la marge devrait s'expliquer par un effet de levier opérationnel négatif (gains nets négatifs), une composition des ventes défavorable et des investissements visant à accélérer la croissance.
Jefferies s'attend à une croissance organique de 1,6 % pour l'exercice (prévisions : 1,5-2,5 % / consensus : 1,9 %). Il anticipe une légère accélération au second semestre ( 1,8 %), reflétant l'annualisation des pertes et l'amélioration de la dynamique de Sodexo Live! (Sports et Loisirs).
L'analyste vise également une baisse de la marge de 70 points de base sur un an, à 4 %, pour l'exercice (prévisions : " légère baisse " / consensus : -30 points de base à 4,4 %), reflétant un nouveau recul de 50 points de base sur un an au second semestre.
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