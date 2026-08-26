Jefferies reprend la couverture de L3Harris avec une recommandation « conserver » ; le cours de l'action recule

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26 août - ** L'action du sous-traitant américain du secteur de la défense L3Harris LHX.N recule de plus de 1 % à 259 dollars, alors que Jefferies réactive sa couverture avec une recommandation « conserver »;

** Le nouvel objectif de cours de 315 dollars laisse entrevoir un potentiel de hausse de 20 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage invoque l'incertitude liée au changement de direction et le parcours incertain de l'introduction en bourse de Missile Solutions

** La société a récemment limogé son directeur général Kubasik pour manquement au code de conduite et a nommé Sam Mehta au poste de directeur général

** Jefferies avait suspendu sa couverture de ce sous-traitant du secteur de la défense en novembre 2025, alors que le titre bénéficiait d’une recommandation « acheter » avec un objectif de cours de 365 dollars

** La société de courtage estime qu’une incertitude plane sur la décision d’introduction en bourse, le processus étant susceptible d’être suspendu jusqu’à la mi-2027 sous la nouvelle direction

** La décision relative à l’introduction en bourse dépend également de la capacité de la société à finaliser les accords de non-divulgation (NDA) pluriannuels d’un montant total de 20 milliards de dollars signés à ce jour, qui exigent un approvisionnement en moteurs-fusées à propergol solide auprès de deux fournisseurs.

** 13 des 19 maisons de courtage attribuent à l’action la note « acheter », 6 la note « conserver » – données compilées par LSEG; objectif de cours médian: 377 dollars

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, l’action a reculé de 10,70 %