Jefferies reprend la couverture d'Aevex avec une recommandation « acheter » après l'acquisition de BlackSea

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 septembre - ** Jefferies reprend la couverture du groupe de défense Aevex AVEX.N avec une recommandation « acheter » et un objectif de cours de 26 dollars
** Selon le cabinet, l’acquisition de la société de défense navale BlackSea « enrichit le portefeuille de navires de surface et sous-marins sans pilote et renforce la position d’Aevex dans le domaine de l’autonomie multidomaine »
** « Nous pensons que la demande croissante dans les domaines des effets de lancement, des frappes de précision et de l’autonomie maritime soutient la poursuite de la croissance, la hausse des marges et le potentiel de réévaluation, alors que l’action se négocie avec une décote d’environ 50 % par rapport à ses pairs » – Jefferies
** 9 courtiers sur 10 attribuent à l’action la recommandation « Achat » ou supérieure, 1 recommande de « conserver »; leur objectif de cours médian est de 34 dollars – données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l’action AVEX avait perdu près de 31 % depuis son introduction en bourse en avril
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