Jefferies relève son objectif sur Unilever pour des raisons techniques

Jefferies a relevé lundi son objectif de cours sur Unilever de 3 700 à 3 800 pence, notamment afin de refléter la vigueur du dollar et l'intégration d'une récente acquisition tout en maintenant son opinion "sous-performance" sur le titre en perspective d'un essoufflement de la croissance dès la seconde moitié de l'année.

Dans une note de recherche, le courtier américain fait valoir que cette révision à la hausse est purement technique et qu'elle reflète principalement des effets de change moins défavorables que prévu ainsi que l'intégration récente de la marque de compléments alimentaires Gruns, plutôt qu'une amélioration des perspectives fondamentales du géant des produits de grande consommation.

Des doutes sur la croissance et la durabilité des marges

Bien que le groupe anglo-néerlandais s'apprête à publier des résultats pour le deuxième trimestre soutenus par une base de comparaison favorable - grâce entre autres à un rebond attendu des volumes dans les marchés émergents - , Jefferies redoute un net ralentissement de la croissance au second semestre.

Le broker dit en effet s'inquiéter d'une décélération des ventes aux Etats-Unis, en particulier dans le segment de la santé et du bien-être où les marques Liquid I.V. et Nutrafol faisaient jusqu'ici office de moteurs de la croissance.

A moyen terme, Jefferies remet en cause la durabilité des marges et des objectifs de volumes d'Unilever, expliquant que le maintien de la rentabilité pourrait se faire au détriment des budgets publicitaires et marketing, un arbitrage jugé risqué pour soutenir la croissance organique face à des consommateurs de plus en plus sensibles aux prix.