Jefferies relève son objectif de cours sur Siemens
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 14:10
Dans une note, le broker américain explique s'attendre à ce que le groupe officialise, jeudi lors de sa journée d'investisseurs, la cession de la plus grande partie de sa participation dans Siemens Healthineers via la distribution d'un dividende en nature à ses actionnaires, ce qui ramènerait sa participation dans le fabricant de dispositifs médicaux de 70% à environ 30% du capital.
Une telle opération présenterait l'avantage de positionner Siemens en tant que plateforme industrielle entièrement tournée vers les technologies d'IA via la mise en oeuvre de la stratégie 'OneTech', souligne-t-il.
Anticipant un résultat opérationnel de respectivement 2% et 5% supérieurs au consensus sur les exercices 2025/2026 et 2026/2027, Jefferies dit s'attendre à ce que le titre comble l'écart de valorisation qu'il accuse actuellement vis-à-vis de comparables Schneider Electric et ABB.
Valeurs associées
|246,400 EUR
|XETRA
|+3,83%
