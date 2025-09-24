Jefferies relève son objectif de cours sur le titre Pfizer
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 14:50
Selon l'analyste, l'acquisition de Metsera, pour un montant total pouvant atteindre 7,2 Md$, offre à Pfizer une entrée stratégique dans le domaine de l'obésité, grâce à des candidats basés sur le GLP-1 à action prolongée et l'amylin. Jefferies estime que l'opération sera relutive à partir de 2030 et positive en termes de valeur créée.
Le bureau d'études souligne que le portefeuille pourrait générer environ 4,7 Md$ de ventes au pic, notamment si la combinaison GLP-1/amylin progresse en phase 3, condition associée au déclenchement du CVR.
La note précise que MET-097i, molécule clé de Metsera, semble 'viable' en injection mensuelle, même si des questions restent ouvertes sur l'équilibre efficacité/tolérance et sur le dosage optimal en combinaison.
