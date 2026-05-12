Jefferies relève son objectif de cours sur Hertz
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 12:29
Jefferies estime que Hertz a publié d'excellents résultats avec un chiffre d'affaires et un EBITDA dépassant les prévisions des analystes.
L'analyste souligne que le groupe a enregistré un EBITDA de -161,0 millions de dollars au premier trimestre, nettement supérieur à ses estimations et au consensus (-196,7 millions de dollars et -191,0 millions de dollars respectivement).
Le chiffre d'affaires a atteint 2,004 milliards de dollars (contre une estimation de 1,901 milliard de dollars). Le RPD (revenu par véhicule) s'est élevé à 57,38 dollars ( 5 % sur un an), contre une estimation de 54,77 dollars ( 2,6 % sur un an), et le volume a progressé de 2,9 % (contre une estimation de 2,4 %).
Jefferies note également que la direction a confirmé ses prévisions de marge d'EBITDA pour 2026, comprises entre 3 et 6 %.
Concernant les marges, Jefferies s'attend à une marge d'EBITDA de 3,5 % pour l'exercice 2026, soit un EBITDA de 320 millions de dollars.
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