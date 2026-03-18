Jefferies relève son objectif de cours sur GE Vernova
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 15:19
Jefferies estime que la configuration de GE Vernova au 1er trimestre 2026 semble solide sur le plan des fondamentaux.
L'analyste anticipe que l'attention des investisseurs se portera sur (1) l'exposition au Moyen-Orient et (2) la menace des solutions de substitution aux turbines.
Jefferies estime le chiffre d'affaires et l'EBITDA à 9 milliards de dollars et 820 millions de dollars respectivement, soit une variation de -2 % et 5 % par rapport aux prévisions, grâce à une forte activité dans le secteur de l'énergie et de l'électricité, contrebalancée par la faiblesse des commandes éoliennes au 1er trimestre 2025.
L'analyste s'attend à une baisse significative des commandes éoliennes au 1er trimestre (environ 640 millions de dollars pour le trimestre contre 7,6 milliards de dollars pour l'exercice 2025) mais reste optimistes sur le potentiel de croissance consolidé du secteur énergie/électricité.
"Nos indicateurs du secteur EPC sont positifs quant aux prix des équipementiers, ce qui devrait entraîner une hausse de 14 % des estimations de commandes pour 2026" souligne le bureau d'analyse.
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