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Jefferies relève son objectif de cours sur GE Vernova
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 16:58
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Jefferies réitère sa recommandation d'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 1 185 $ (contre 1 155,00 $) après avoir revu son modèle de services gaziers afin d'anticiper une hausse des prix et de l'activité.

Jefferies indique dans son étude que les prévisions pour l'exercice 2027 en janvier et la révision des prévisions à long terme en mars 2027 constituent des catalyseurs clés pour réajuster les attentes.

Jefferies estime que les " services de pointe " offrent une visibilité sur la croissance de l'EBITDA qui n'est actuellement pas valorisée.

Selon l'analyste, les prévisions de mars 2027 devraient se concentrer sur la rentabilité des services.

GEV communiquera ses prévisions à long terme en mars (contrairement aux années précédentes, où elles étaient publiées en décembre), probablement en étendant ses objectifs financiers jusqu'en 2030 précise l'analyste.

Jefferies indique que l'augmentation la plus visible sera sans doute celle des revenus des services liés au gaz et à la vapeur, qui devraient atteindre le milieu des années 2030.

Initialement estimée à 10 milliards de dollars (sur la base d'une production annuelle de 20 GW), cette hausse devrait être sensiblement revue à la hausse.

Jefferies s'attend à un chiffre d'affaires de 33 milliards de dollars pour les services énergétiques en 2035 ( 11 milliards de dollars, soit 50% de plus que l'objectif précédent).

Jefferies anticipe également une hausse de 9% du consensus sur l'EBITDA pour l'exercice 2027 lorsque GEV communiquera ses prévisions en janvier.

L'analyste maintient également son anticipation d'un potentiel de hausse des prévisions de carnet de commandes de 125 GW pour la fin de l'année.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2026 à 16:58:00.

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