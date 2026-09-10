Jefferies relève son conseil sur Spie et fixe un nouvel objectif de cours

Jefferies relève sa recommandation sur Spie à "Achat" en raison d'un optimisme accru quant à ses perspectives de croissance pour l'exercice 2027 et d'une récente baisse du cours de l'action jugée excessive.
Concernant le second semestre 2026, Jefferies identifie des opportunités chez Spie.
Jefferies relève sa recommandation sur Spie en raison de perspectives de croissance améliorées et d'un risque politique surestimé : l'analyste fixe un nouvel objectif de cours à 55 EUR (potentiel de hausse d'environ 28%).
Jefferies estime que la croissance organique a atteint son point bas et anticipe une accélération à 4-5% sur la période 2027-2028, soutenue par une nouvelle accélération de l'activité dans le secteur des réseaux haute tension en Allemagne, un allègement des difficultés rencontrées dans le secteur de la fibre optique et des solutions pour le bâtiment en France, ainsi qu'une exposition sous-évaluée au développement des centres de données.
Selon l'analyste, une croissance plus forte et une progression des marges laissent présager un TCAC organique du BPA de 6-8%, voire de 10-15% en incluant les acquisitions potentielles.
Avec un PER de 14 pour l'exercice 2026 et un rendement du flux de trésorerie disponible d'environ 8% après le repli du cours de l'action cet été, l'action Spie présente désormais une excellente opportunité d'investissement selon Jefferies.
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