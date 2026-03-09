 Aller au contenu principal
Jefferies relève son conseil sur Hensoldt
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 09:40

L'analyste modifie sa recommandation sur le titre, passant de "conserver" à "acheter", avec un objectif de cours inchangé de 90 euros.

Selon Jefferies, le flux de commandes allemand devrait soutenir le cash-flow en 2026, le bureau d'études jugeant les prévisions de FCF de 204-209 MEUR comme "conservatrices" compte tenu des importants acomptes attendus.

La note souligne également que la demande en défense aérienne reste très forte, notamment pour les radars TRML-4D et Spexer, dans un contexte de hausse des budgets militaires en Europe.

Enfin, le broker estime que la récente compression des multiples du secteur allemand de la défense rend la valorisation du groupe plus attractive, le titre ne se traitant plus qu'avec une prime d'environ 10% par rapport aux pairs européens.

Valeurs associées

HENSOLDT
76,450 EUR XETRA +3,73%
