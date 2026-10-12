Jefferies relève sa cible sur Tesla

Tesla recule (-0,64%, à 380,24 dollars) après une belle progression de 2,05% vendredi. Les investisseurs semblent partagés entre une note globalement positive de Jefferies et l'ouverture d'une enquête de la NHTSA sur les robotaxis du groupe.

Le Bureau d'enquête sur les défauts (ODI) de l'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a confirmé avoir reçu, le 23 septembre dernier, une requête demandant l'ouverture d'une enquête sur les robotaxis Tesla (Model T et Cybercab) de l'année 2026. Le requérant affirme que lorsque leur système de conduite automatisée est activé, le véhicule dépasse les limitations de vitesse en vigueur dans les zones scolaires, lorsque celles-ci sont en activité. La NHTSA a indiqué qu'une procédure d'examen de la requête avait été ouverte afin d'évaluer ces allégations et de déterminer s'il convient d'accepter ou de rejeter la demande d'enquête.

Jefferies dévoile ses anticipations pour le troisième trimestre

La banque d'investissement américaine indique que si le deuxième trimestre a incité à la prudence concernant le levier opérationnel, les tendances du troisième, sur les coûts de carburant et les valeurs résiduelles pourraient avoir soutenu les prix.

Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 29,2 milliards de dollars sur la période de juillet à septembre, une marge brute automobile de 16,7%, et sur un Ebit ajusté de 781 millions de dollars. Ils ont également décidé de réduire leurs prévisions pour les années ultérieures, ce qui ne devrait pas avoir beaucoup d'incidence dans la mesure où l'attention devrait se porter sur une fusion potentielle avec SpaceX.

Jefferies rappelle qu'au troisième trimestre, les livraisons se sont élevées à 486 532 unités, en hausse de 1% par rapport aux trois mois précédents et en baisse de 2% sur un an. Toutes les régions ont affiché de meilleures performances : la Chine est restée résiliente, l'Europe a bénéficié de bases de comparaison favorables et les Etats-Unis ont dépassé la vague d'achats qui avait précédé la fin de l'IRA (la fin des crédits d'impôt accordés à l'achat de véhicules électriques).

Les analystes évoquent également une amélioration continue du taux d'adoption du FSD (conduite autonome) outre-Atlantique, tandis que quatre pays européens l'ont adopté et que l'Allemagne semble favorable. Les robotaxis ne font leur entrée en service que très progressivement, mais la faible concurrence préserve Tesla de la pression selon Jefferies.

La recommandation reste à conserver, avec un objectif de cours relevé de 350 à 400 dollars, notamment grâce à la légère accélération des activités non automobiles.