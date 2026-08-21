Jefferies relève sa cible de cours sur Capgemini

(Zonebourse.com) - Dans une étude, la banque d'investissement américaine revient sur la publication semestrielle de la société de services informatiques et a maintenu sa recommandation à conserver, en relevant son objectif de cours de 95 à 110 euros.
Les analystes rappellent que les résultats ont fait ressortir une bonne surprise du côté du chiffre d'affaires, mais aussi une détérioration du besoin en fonds de roulement.
Néanmoins, les tendances liées à l'affacturage de créances s'améliorent souvent au second semestre notent-ils.
Dans le détail, une accélération de la croissance organique ( 5,1%) a été observée au deuxième trimestre, mais la marge brute a reculé. Les rythmes d'activité à la sortie du premier semestre font apparaître que la prévision de chiffre d'affaires sera l'un des objectifs les plus faciles à atteindre, et la prévision de croissance organique de revenus pour l'exercice 2026 a été relevée d'environ 1 point de pourcentage (passant d'environ 2,75% à 3,75 %). Cependant, au-delà du chiffre d'affaires, l'analyse de Jefferies indique que Capgemini devra réaliser un redressement des marges inhabituellement fort au second semestre, et que les objectifs de free cash-flow seront loin d'être aisés à atteindre.
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