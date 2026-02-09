Jefferies relève le PT de TransDigm grâce à l'impulsion donnée par les transactions et la production d'avions

9 février - ** Jefferies relève le cours de TransDigm Group TDG.N de 1 565 $ à 1 635 $, et maintient la note "achat"

** Le nouveau PT implique une hausse de 27,2% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que l'action est sous-évaluée, notant que l'activité d'acquisition en cours de TDG devrait l'aider à rattraper ses concurrents, même si la croissance commerciale récente a été faible

** La société s'attend à ce que son activité de pièces d'avions commerciaux rebondisse fortement en 2026, Boeing et Airbus augmentant leur production après les problèmes de chaîne d'approvisionnement et d'inventaire de l'année dernière

** Augmentation des prévisions de bénéfice par action pour 2026 de 37,40 $ à 38,10 $

** Sur les 24 sociétés de courtage qui suivent le titre, 15 le considèrent comme un "achat" ou plus, huit comme un "maintien" et une comme une "vente"; leur prévision médiane est de 1 565 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, le TDG a augmenté de 12,2 %