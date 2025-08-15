Jefferies relève le PT de GE Vernova en raison de perspectives de bénéfices à long terme plus élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** Jefferies relève l'objectif de cours pour le fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N à 658 $ contre 620 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 5,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage relève son objectif de cours sur la base de prévisions de bénéfices à long terme plus élevées, grâce à des marges plus importantes sur les contrats de service pour les turbines à gaz

** GEV devrait réaliser un bénéfice de base supérieur de 5 % en 2028 et prévoit une marge dans les années 2030 si les prix des nouveaux équipements continuent d'augmenter " - Jefferies

** Le redressement de GEV est alimenté par l'augmentation de la demande d'infrastructures électriques et par la rationalisation de l'activité éolienne en mer, ce qui augmente les marges d'EBITDA et de flux de trésorerie disponible au-delà des attentes

** 24 courtiers sur 34 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver"; leur prévision médiane est de 685 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, GEV a augmenté de 90 % depuis le début de l'année