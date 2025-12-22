Jefferies relève le PT de GE Vernova en raison de la demande croissante d'infrastructures électriques ; l'action augmente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N ont augmenté de 1,42% à 667,60 dollars avant le marché

** Le courtier Jefferies augmente l'objectif de prix sur GEV de 815$ à 830$

** Le nouveau PT représente une hausse de 26% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Jefferies voit une demande croissante d'infrastructures électriques et une réduction stratégique des activités éoliennes offshore en difficulté, ce qui permet à GEV de dégager des marges de bénéfices et de flux de trésorerie disponibles supérieures aux estimations de la Bourse

** L'augmentation du bilan ajoutera de la flexibilité pour redevenir un payeur de dividendes et aura la capacité d'exécuter d'importants programmes de rachat d'actions

** 27 des 35 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 7 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; leur prévision médiane est de 775 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a doublé depuis le début de l'année