 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jefferies relève le PT de GE Vernova en raison de la demande croissante d'infrastructures électriques ; l'action augmente
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 12:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N ont augmenté de 1,42% à 667,60 dollars avant le marché

** Le courtier Jefferies augmente l'objectif de prix sur GEV de 815$ à 830$

** Le nouveau PT représente une hausse de 26% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Jefferies voit une demande croissante d'infrastructures électriques et une réduction stratégique des activités éoliennes offshore en difficulté, ce qui permet à GEV de dégager des marges de bénéfices et de flux de trésorerie disponibles supérieures aux estimations de la Bourse

** L'augmentation du bilan ajoutera de la flexibilité pour redevenir un payeur de dividendes et aura la capacité d'exécuter d'importants programmes de rachat d'actions

** 27 des 35 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 7 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; leur prévision médiane est de 775 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a doublé depuis le début de l'année

Valeurs associées

GE VERNOVA
658,240 USD NYSE +2,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank