Jefferies relève le PT de FTAI Aviation alors que l'activité énergie prend de l'ampleur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Jefferies relève l'objectif de cours (PT) du loueur d'avions FTAI Aviation FTAI.O à 350 $, contre 215 $ auparavant, et maintient la note à "acheter".

** Le nouveau PT implique une hausse de 27% par rapport à la dernière clôture de l'action.

** Jefferies déclare que son opinion actualisée reflète les contributions plus fortes de l'activité énergie de la société, une meilleure visibilité sur l'augmentation de la production de modules dans le cadre de l'accord important de CFM International.

** Le courtier ajoute que l'activité énergie de la société devrait dégager des marges plus importantes et bénéficier de l'ouverture de créneaux de livraison au second semestre 2026.

** Les 11 sociétés de courtage qui couvrent l'action la notent à "acheter" ou plus; leur PT médian est de 315 $ - données compilées par LSEG.

** En 2025, le FTAI a augmenté de 36,7%.