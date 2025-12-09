Jefferies relève le PT de Deere et cite la feuille de route de l'automatisation axée sur la technologie

9 décembre - ** Jefferies relève l'objectif de cours du fabricant de tracteurs Deere DE.N à 475 dollars, contre 440 dollars, et maintient sa note "conserver"

** Le nouveau PT représente une hausse de 1,9% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La stratégie à long terme de la société consiste à stimuler la croissance et la rentabilité grâce aux services, à la technologie et aux fusions-acquisitions, tout en développant l'engagement numérique et en jetant les bases de revenus récurrents

** La journée d'analyse de Deere a mis en évidence une voie technologique vers l'automatisation complète d'ici 2030 avec des outils de précision, une connectivité avancée et une plateforme numérique de premier plan pour l'agriculture et la construction, selon Jefferies

** 14 des 25 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 520 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 10 %