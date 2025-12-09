 Aller au contenu principal
Jefferies relève le PT de Deere et cite la feuille de route de l'automatisation axée sur la technologie
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 12:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Jefferies relève l'objectif de cours du fabricant de tracteurs Deere DE.N à 475 dollars, contre 440 dollars, et maintient sa note "conserver"

** Le nouveau PT représente une hausse de 1,9% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La stratégie à long terme de la société consiste à stimuler la croissance et la rentabilité grâce aux services, à la technologie et aux fusions-acquisitions, tout en développant l'engagement numérique et en jetant les bases de revenus récurrents

** La journée d'analyse de Deere a mis en évidence une voie technologique vers l'automatisation complète d'ici 2030 avec des outils de précision, une connectivité avancée et une plateforme numérique de premier plan pour l'agriculture et la construction, selon Jefferies

** 14 des 25 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 520 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 10 %

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/12/2025 à 12:07:46.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

