Jefferies relève la recommandation sur Dominion Energy à «acheter»

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** Jefferies relève la note de Dominion Energy D.N de « conserver » à « acheter »; l'objectif de cours passe de 65 $ à 76 $

** Ce nouvel objectif de cours implique une prime de 13% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

NEE.N ** La société de courtage relève son objectif de cours, tablant sur la finalisation de la fusion avec NextEra Energy, qui devrait offrir des rendements ajustés au risque attractifs à mesure que la prime de valorisation de l'acquéreur se redressera

** Il estime que même si la transaction échoue, des perspectives autonomes plus solides, soutenues par une importante indemnité de rupture et une législation étatique favorable, permettront de financer des projets d'investissement et de stimuler une croissance plus rapide des bénéfices

** Sur 18 courtiers, deux attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure et 16 la note « conserver »; le cours cible médian est de 67 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, Dominion Energy affichait une hausse d'environ 15% depuis le début de l'année