Jefferies relève l'objectif de prix sur Phillips 66 à la suite de l'accord avec Cenovus Energy

15 septembre - ** Jefferies relève son objectif de prix sur le raffineur Phillips 66 PSX.N de 130 à 133 dollars

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de ~2% par rapport à la dernière clôture du titre

** Le courtier considère que l'accord pour acquérir la participation restante de 50% de Cenovus Energy CVE.TO dans WRB Refining pour 1,4 milliard de dollars est positif pour PSX

** Pour PSX, l'évaluation est convaincante, y compris les synergies de ~50 millions de dollars, couplées à l'amortissement supplémentaire et à l'inversion d'un gain différé, selon Jefferies

** 9 des 21 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 12 à "conserver"; leur prévision médiane est de 134 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~15% depuis le début de l'année