 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 909,76
+1,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Jefferies relève l'objectif de prix sur Phillips 66 à la suite de l'accord avec Cenovus Energy
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 12:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Jefferies relève son objectif de prix sur le raffineur Phillips 66 PSX.N de 130 à 133 dollars

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de ~2% par rapport à la dernière clôture du titre

** Le courtier considère que l'accord pour acquérir la participation restante de 50% de Cenovus Energy CVE.TO dans WRB Refining pour 1,4 milliard de dollars est positif pour PSX

** Pour PSX, l'évaluation est convaincante, y compris les synergies de ~50 millions de dollars, couplées à l'amortissement supplémentaire et à l'inversion d'un gain différé, selon Jefferies

** 9 des 21 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 12 à "conserver"; leur prévision médiane est de 134 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~15% depuis le début de l'année

Valeurs associées

CENOVUS ENERGY
23,380 CAD TSX 0,00%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
PHILLIPS 66
130,800 USD NYSE -1,30%
Pétrole Brent
67,17 USD Ice Europ +0,43%
Pétrole WTI
62,90 USD Ice Europ +0,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • X-FAB : La tendance baissière peut reprendre
    X-FAB : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 15.09.2025 12:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • A Genève, le 15 septembre 2025. ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Pêche : interdictions, obligations… les principaux points de l'accord OMC, qui entre en vigueur ce lundi
    information fournie par Boursorama avec Media Services 15.09.2025 12:09 

    L'accord a notamment été accepté par les Etats-Unis et la Chine. L'aboutissement de plusieurs années de négociations compliquées, dans un contexte international de fortes tensions commerciales. L'accord de l'OMC sur les subventions à la pêche, le premier qui porte ... Lire la suite

  • STEF : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    STEF : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 15.09.2025 11:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • WAVESTONE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    WAVESTONE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 15.09.2025 11:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank