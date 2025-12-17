Jefferies relève l'objectif de prix d'Apple en raison des fortes ventes d'iPhone en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 décembre - ** La maison de courtage Jefferies augmente le PT pour Apple AAPL.O de 246,99 $ à 283,36 $
** La mise à jour du PT représente une hausse de 2,8% par rapport à la dernière clôture d'AAPL
** Les actions d'AAPL ont légèrement baissé
** La société de courtage indique qu'AAPL est très résistante aux hausses des coûts de mémoire en raison de son prix de vente moyen élevé (ASP)
** Jefferies indique que les ventes d'iPhone continuent d'être fortes, avec ses vérifications industrielles indiquant une croissance de plus de 40% en glissement annuel en novembre en Chine
** Les résultats du premier trimestre d'AAPL devraient être supérieurs aux prévisions, et en ligne ou légèrement supérieurs aux prévisions pour les prochains trimestres - Jefferies
** 33 des 50 sociétés de courtage couvrant l'action recommandent une note d'au moins "acheter", 15 recommandent de "conserver", tandis que d'autres recommandent de "vendre"; l'action a un PT médian de 291,50 $, selon les données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, AAPL a gagné 9,7 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer