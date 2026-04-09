Jefferies relève l'objectif de cours de Northrop Grumman en raison de la solidité de son carnet de commandes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 avril -
** Jefferies augmente l'objectif de cours sur Northrop Grumman NOC.N de 690 $ à 710 $, et réitère sa recommandation "conserver"
** Les actions de NOC ont augmenté de près de 1% à 692 $ dans les premiers échanges
** Le courtier s'attend à ce que la croissance du chiffre d'affaires du fournisseur de l'aérospatiale et de la défense se poursuive tout au long de l'année, avec une amélioration constante des marges
** Le solide carnet de commandes sous-tend la stabilité à court terme, avec un potentiel de hausse incrémentiel probablement orienté vers les années ultérieures à mesure que les gains de programmes et les augmentations de production s'accélèrent.
** 14 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 757,50 $ - données compilées par LSEG
** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 21,2 % depuis le début de l'année
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