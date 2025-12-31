Jefferies relève l'objectif de cours de NextEra Energy à 88 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Jefferies relève l'objectif de cours de NextEra Energy NEE.N à 88 $ contre 85 $, soit une hausse de 9,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite les contributions plus importantes aux bénéfices à long terme des nouvelles centrales à gaz que NEE prévoit de construire dans les années 2030

** Jefferies indique que la société a mis en évidence la croissance des projets à construction rapide qui aideront à desservir les centres de données plus rapidement, la plupart des gains se produisant après 2028, car NEE s'appuie davantage sur le stockage et le gaz

** Les énergies renouvelables représenteront plus de la moitié de la croissance de NEE jusqu'en 2032, même si les perspectives éoliennes et solaires sont moins bonnes, tandis que le stockage quadruplera pour atteindre environ 4,5 milliards de dollars d'Ebitda - Jefferies

** 18 des 26 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 7 à "conserver" et 1 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 93,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, NEE a progressé de 12,3 % depuis le début de l'année