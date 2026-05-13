Jefferies relève l'objectif de cours de Cadre Holdings en raison de perspectives de chiffre d'affaires optimistes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** Jefferies relève l'objectif de cours du fabricant d'équipements de sécurité pour les forces de l'ordre Cadre Holdings CDRE.N de 40 $ à 45 $ et maintient sa recommandation à "acheter"

** Ce nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse de 58,6% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société a annoncé lundi que son chiffre d'affaires net prévu pour 2026 se situerait au-dessus des estimations des analystes

** Jefferies indique que le carnet de commandes de la société a fortement augmenté grâce à une forte demande et à des acquisitions, avec une croissance solide tirée par les contrats de défense et les équipements de protection

** Ajoute que la croissance future devrait être tirée par de solides opportunités dans le domaine de la sécurité publique et par l'augmentation des dépenses dans le secteur nucléaire

** Les cinq courtiers attribuent tous à l'action la note "acheter" ou supérieure; leur objectif de cours médian est de 45 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture de la séance précédente, l'action avait reculé de 30,5% depuis le début de l'année