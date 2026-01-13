Jefferies relève Kennametal à "acheter" en raison de l'augmentation des bénéfices due au tungstène

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Jefferies relève le fabricant d'outils de coupe et de composants techniques Kennametal KMT.N de "conserver" à "acheter", et augmente son objectif de cours (PT) de 28$ à 40$

** Le nouvel objectif de cours (PT) représente une hausse de 30,2 % par rapport à la dernière clôture du titre

** La société de courtage indique que la hausse du prix du tungstène augmentera considérablement les bénéfices à court terme de l'entreprise grâce à une forte politique de prix et un impact différé sur les coûts

** Jefferies déclare que les réductions de coûts structurelles renforcent la résistance des bénéfices de la société, tandis que l'effet de levier opérationnel pourrait entraîner une hausse significative si la demande s'accélère

** La société de courtage relève ses prévisions de bénéfice par action pour 2026 de 1,50 $ à 2 $

** Sur neuf sociétés de courtage, une note l'action "achat fort", cinq "conserver" et trois "vendre"; leur objectif de cours médian (PT) est de 26,50 $ - données compilées par LSEG

** KMT a progressé de 18,3 % en 2025