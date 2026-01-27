Jefferies réitère son conseil sur Spotify avant la publication des résultats
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 15:05
Jefferies aborde la publication des résultats avec optimisme. Selon l'analyste, les prévisions pour le 1er trimestre ont été bien gérées et le chiffre d'affaires devrait s'accélérer au cours des prochains trimestres grâce aux hausses des prix aux États-Unis.
"Nous anticipons des commentaires réguliers sur les prévisions de marge brute (croissance continue, mais variable d'un trimestre à l'autre) et nous ne prévoyons pas de hausse des abonnements au 4ème trimestre/1er trimestre compte tenu des récentes modifications apportées aux prix" indique le bureau d'analyse.
"Nous considérons cette publication comme un événement potentiellement décisif si les prévisions pour le 1er trimestre rassurent les investisseurs sur la capacité de Spotify à maintenir sa trajectoire de marge brute malgré les hausses des prix en 2026" rajoute Jefferies en conclusion.
Valeurs associées
|514,560 USD
|NYSE
|+0,34%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 27/01/2026 à 15:05:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Le déficit commercial de la France vis-à-vis de l'Algérie s'est réduit à 1,4 milliard d'euros en 2024, sur fond de reflux des cours de l'énergie, selon une étude des douanes publiée mardi. Le solde français, devenu déficitaire en 2021 avec la flambée inflationniste ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi, digérant une nouvelle salve de résultats d'entreprises, en attendant ceux des poids lourds de la tech, tandis que le Dow Jones souffre de la chute du cours de l'assureur UnitedHealth. Vers 15H15 GMT, le Dow ... Lire la suite
-
Le groupe IDKIDS, qui possède notamment la marque de vêtements pour enfants Okaïdi, a annoncé mardi demander un placement en redressement judiciaire pour ses activités en France, où le groupe emploie 2.000 personnes. Une audience aura lieu le 3 février devant le ... Lire la suite
-
La Réserve fédérale américaine (Fed) a débuté mardi sa première réunion de 2026 à l'issue de laquelle un statu quo sur les taux est attendu, une issue qui ne plaira pas au président Trump. La réunion à huis clos a démarré à 10H00 (15H00 GMT), selon un porte-parole. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer