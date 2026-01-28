Amazon gâche son plan de licenciements de mercredi à cause d'un courriel interne envoyé par erreur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O a alerté par erreur mardi de nombreux employés d'Amazon Web Services sur des licenciements prévus mercredi matin, en envoyant un courriel de commisération et une invitation à une réunion de l'équipe plusieurs heures à l'avance.

Reuters a rapporté vendredi qu'Amazon avait l'intention de licencier des milliers d'employés à partir de cette semaine, mais la société n'a pas encore informé les employés concernés et n'a pas confirmé le plan de licenciement.

Le courriel envoyé mardi et signé par Colleen Aubrey, vice-présidente senior des solutions d'IA appliquées chez AWS, indique à tort que les employés concernés aux États-Unis, au Canada et au Costa Rica avaient déjà été informés qu'ils perdaient leur emploi.

Dans les canaux Slack consultés par Reuters, les employés d'AWS qui ont reçu le courriel ont déclaré que l'invitation à la réunion de mercredi a été presque immédiatement annulée. Amazon a qualifié les licenciements de "Projet Dawn" dans le courriel.

"Les changements de ce type sont difficiles pour tout le monde", a écrit Aubrey dans le courriel, consulté par Reuters. "Ces décisions sont difficiles et sont prises de manière réfléchie alors que nous positionnons notre organisation et AWS pour un succès futur."

Amazon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.