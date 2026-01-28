 Aller au contenu principal
Oracle déclare qu'une panne dans un centre de données est à l'origine des problèmes rencontrés par les utilisateurs américains de TikTok
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 01:16

Oracle ORCL.N a déclaré mardi que les problèmes rencontrés par les utilisateurs américains de l'application de médias sociaux TikTok sont le résultat d'une panne d'électricité temporaire liée aux conditions météorologiques dans un centre de données Oracle.

"Au cours du week-end, un centre de données d'Oracle a connu une panne d'électricité temporaire liée aux conditions météorologiques, qui a eu un impact sur TikTok", a déclaré Michael Egbert, porte-parole d'Oracle, dans un courrier électronique.

"Les difficultés que les utilisateurs américains de TikTok peuvent rencontrer sont le résultat de problèmes techniques qui ont suivi la panne de courant, qu'Oracle et TikTok s'efforcent de résoudre rapidement."

