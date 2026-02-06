Jefferies réitère son conseil sur Orsted après la publication des résultats
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 10:01
L'analyste note dans son étude du jour que l'EBITDA du 4e trimestre 2025, à 8,1 milliards de couronnes danoises, est en baisse de 2 % par rapport aux prévisions, malgré des résultats supérieurs aux attentes pour les activités terrestres et offshore et un léger écart dans le secteur de la bioénergie.
Selon l'analyste, la perte nette de 2,1 milliards de DKK au 4e trimestre 2025 est principalement due à une dépréciation de 1,5 milliard de DKK du goodwill lié à la cession d'actifs terrestres en Europe, et à un faible impact de la suspension des baux concernant Sunrise/Revolution Wind (0,6 milliard de DKK).
Les prévisions d'EBITDA pour les exercices 2026 et 2027, comprises entre 28 et 32 ??milliards de couronnes danoises, sont confirmées, tandis que le calendrier de construction des parcs éoliens Sunrise et Revolution reste inchangé (second semestre 2026/second semestre 2027).
Jefferies estime que dans l'ensemble, l'absence de mauvaises surprises et le maintien du calendrier de construction aux États-Unis sont des éléments positifs pour Örsted.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 06/02/2026 à 10:01:00.
