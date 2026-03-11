Jefferies réitère son conseil sur Merlin Properties après une réunion avec le DG
Ce développement prévoit l'ajout d'au moins 412 MW de capacité informatique entre 2026 et 2032, générant un revenu brut stabilisé de 656 millions d'euros, nécessitant un financement de 4,5 milliards d'euros précise Jefferies dans son étude du jour.
Merlin Properties a initialement calibré la phase III à une capacité de 412 MW pour les TI en exploitant ses terrains alimentés et en créant des campus dédiés à l'IA sur trois marchés ibériques. Au total, la phase III pourrait effectivement atteindre 1 GW.
Selon l'analyste, le groupe devrait lancer prochainement un investissement de 750 à 800 millions d'euros, représentant 10 % de sa capitalisation boursière et un autre probablement en 2027.
"Le groupe prévoit que d'ici 2032, le chiffre d'affaires brut total des centres de données triplera, pour atteindre 1,8 milliard d'euros, contre 542 millions d'euros en 2025. Les centres de données représenteront ainsi 65 % du chiffre d'affaires brut total (contre 6 % actuellement), soit 1,2 milliard d'euros (contre 31 millions d'euros actuellement)" souligne le bureau d'analyse.
