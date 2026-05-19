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Jefferies réitère son conseil sur Home Depot après la publication des résultats
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 14:48

Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre et son objectif de 454 $ après la publication des résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2026.

Jefferies estime que le principal enseignement est que la demande sous-jacente du 1er trimestre est restée stable par rapport à 2025, malgré une incertitude élevée des consommateurs et des pressions persistantes sur l'accessibilité au logement (comparables stables hors effets de change).

Selon l'analyste, le BPA a dépassé les attentes du marché de 0,02 $ et a atteint le haut de la fourchette des prévisions de la direction.

Jefferies note également que comme prévu, les prévisions de Home Depot pour 2026 sont confirmées.

"Les principaux points à surveiller : d'éventuelles révisions des perspectives du marché immobilier, la compensation de la hausse des coûts énergétiques par le maintien des prévisions de marge brute, ainsi que l'évolution trimestrielle dans un contexte de persistance du conflit avec l'Iran" indique le bureau d'analyse.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 19/05/2026 à 14:48:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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