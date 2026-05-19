Wall Street termine en baisse, minée par l'envolée du coût de la dette américaine

Un opérateur à la Bourse de New York, le 19 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé dans le rouge mardi, plombée par la hausse des taux obligataires et les craintes inflationnistes, en l'absence d'issue dans le conflit au Moyen-Orient.

Le Dow Jones a perdu de 0,65%, l'indice Nasdaq a cédé 0,84% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,67%.

"Le rendement des obligations à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 19 ans, faisant chuter les actions pour la troisième journée consécutive", explique Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Cette échéance a touché un sommet depuis 2007 et la crise financière, atteignant jusqu'à 5,19% en séance, contre 5,12% la veille et environ 4,61% avant les premières frappes israélo-américaines en Iran, fin février.

Le taux d'emprunt de l'Etat américain à dix ans a également connu un mouvement inhabituel: il s'est tendu à 4,69% - un plus haut depuis début 2025 - contre 4,59% lundi en clôture. Avant la guerre, il s'établissait à 3,94%.

En cause: "les craintes liées à l'inflation" face à l'impasse diplomatique au Moyen-Orient, remarque auprès de l'AFP Sam Burns, analyste chez Mill Street Research.

"D'autant que le détroit d'Ormuz (par lequel transite en temps normal un cinquième du pétrole mondial, ndlr) est toujours paralysé", poursuit l'analyste.

L'inflation grignotant la valeur du capital prêté, les créanciers demandent en compensation une prime de risque sous la forme de taux d'intérêt plus hauts.

Wall Street était parvenue à ignorer ces inquiétudes lors des deux premiers mois de conflit, portée par une très bonne saison de résultats trimestrielles et la vigueur du secteur technologique.

Mais les publications se raréfient, et "les rendements retiennent désormais un peu plus l'attention des investisseurs", note M. Burns.

Face à ces pressions inflationnistes, les investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale des Etats-Unis, la Réserve fédérale (Fed), commence à devenir plus restrictive, potentiellement dès la fin d'année, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Une hausse des taux pourrait crisper la place américaine, qui lui préfère les baisses, de nature à stimuler la croissance des entreprises.

En parallèle, les opérateurs attendent la publication mercredi des résultats trimestriels de Nvidia, figure emblématique de l'engouement boursier pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

"Nvidia affiche régulièrement des résultats exceptionnels", rappelle John Belton, de Gabelli Funds. Selon lui, cette nouvelle publication devrait suivre la tendance.

Pour l'expert, les questionnements portent plutôt sur "le long terme" et les potentiels "retours sur investissements dans les années à venir".

Le marché attend aussi cette semaine les performances des géants de la grande distribution Walmart et Target.

A la cote, la chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot (+0,87% à 302,42 dollars) est finalement parvenue à terminé dans le vert après une ouverture en baisse, poussé par un premier trimestre supérieur aux attentes.

L'entreprise a confirmé ses prévisions pour l'année en cours, estimant que la demande restera robuste malgré les pressions économiques qui s'accumulent sur les ménages américains.

La chaîne de fast-food Shake Shack (+7,38% à 64,09 dollars) a été recherchée après que plusieurs responsables, dont son patron, ont indiqué avoir acheté des actions pour un montant total supérieur à 3 millions de dollars, selon un document déposé auprès du gendarme boursier américain.

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