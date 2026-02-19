Jefferies réitère son conseil sur Covivio après la publication des résultats
19/02/2026
Le BPA ajusté progresse de 6,4 % sur un an à 4,75 EUR et le dividende par action de 7 % à 3,75 EUR, tous deux supérieurs aux prévisions de Jefferies et au consensus.
Jefferies estime que les prévisions pour 2026 sont solides, supérieures de 6 % à ses prévisions et de 5 % à celles du consensus, ce qui laisse présager une croissance du BPA ajusté de 4 % sur un an.
Le résultat d'exploitation ajusté EPRA pour l'exercice 2025 s'établit à 527 millions d'euros, en hausse de 10 % sur un an ( 14 % au premier semestre et 9,6 % sur l'exercice 2024), dépassant les 515 millions d'euros prévus. Ce résultat est supérieur de 2 % à l'estimation de Jefferies (515,6 millions d'euros) et de 2,4 % au consensus.
Covivio anticipe une croissance de son BPA ajusté de 4 % sur un an en 2026. Ceci devrait porter le BPA à environ 4,94 EUR, soit 6 % de plus que la prévision actuelle de 4,67 EUR de l'analyste et 5 % de plus que le consensus.
"Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 (part du groupe) s'élève à 704,8 millions d'euros, en hausse de 3,7 % sur un an (contre 8,9 % au premier semestre 2025). La croissance des loyers à périmètre comparable (LFL) a atteint 3,4 % (contre 3,5 % sur 9 mois, 4,9 % au premier semestre et 6,7 % sur l'exercice 2024), principalement grâce à un effet d'indexation de 1,9 % (contre 2,3 % au premier semestre et 3 % sur l'exercice 2024), mais aussi grâce à l'amélioration du taux d'occupation ( 1 %) et à l'impact positif de la hausse des loyers ( 0,5 %)" souligne dans son étude le bureau d'analyse.
Valeurs associées
|59,2500 EUR
|Euronext Paris
|+6,28%
