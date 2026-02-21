2026/Ski alpinisme-Les Français Harrop et Anselmet champions olympiques du relais mixte

Ski alpinisme - relais mixte
Les Français Emily Harrop et Thibault Anselmet ont été sacrés samedi champions olympiques du relais mixte de ski alpinisme à Bormio (Italie).
Ils apportent une 21e médaille à la délégation française aux Jeux de Milan-Cortina, la septième en or.
(Reportage de Martyn Herman, version française Vincent Daheron, édité par Claude Chendjou)
