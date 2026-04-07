Jefferies réduit le prix de vente de General Dynamics en raison de la faiblesse des perspectives en matière de défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Jefferies réduit l'objectif de prix sur la société de défense et d'aérospatiale General Dynamics GD.N à 380$ de 385$, et maintient la note à "hold"

** Le nouveau PT représente encore une hausse de 8,1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que les résultats trimestriels semblent faibles, les performances plus faibles de l'aérospatiale et de la technologie pesant sur le chiffre d'affaires, les marges et les bénéfices

** La faiblesse macroéconomique pousse le rapport commandes/facturation de l'aérospatiale en dessous de la parité, tandis que l'absence de récompenses internationales dans le domaine de la défense limite le levier d'exploitation dans les activités de défense

** Réduit les prévisions de bénéfice par action pour le premier trimestre de 3,60 $ à 3,56 $

** 15 courtiers sur 25 évaluent le titre à "acheter" ou plus, neuf à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 394 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de 4,4 % depuis le début de l'année