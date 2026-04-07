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Jefferies réduit le prix de vente de General Dynamics en raison de la faiblesse des perspectives en matière de défense
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Jefferies réduit l'objectif de prix sur la société de défense et d'aérospatiale General Dynamics GD.N à 380$ de 385$, et maintient la note à "hold"

** Le nouveau PT représente encore une hausse de 8,1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que les résultats trimestriels semblent faibles, les performances plus faibles de l'aérospatiale et de la technologie pesant sur le chiffre d'affaires, les marges et les bénéfices

** La faiblesse macroéconomique pousse le rapport commandes/facturation de l'aérospatiale en dessous de la parité, tandis que l'absence de récompenses internationales dans le domaine de la défense limite le levier d'exploitation dans les activités de défense

** Réduit les prévisions de bénéfice par action pour le premier trimestre de 3,60 $ à 3,56 $

** 15 courtiers sur 25 évaluent le titre à "acheter" ou plus, neuf à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 394 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de 4,4 % depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/04/2026 à 13:57:57.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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