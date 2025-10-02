Jefferies réduit le prix de vente d'Eastman Chemical en raison de l'incertitude macroéconomique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Le courtier Jefferies réduit l'objectif de prix de l'entreprise chimique Eastman Chemical EMN.N à 78 $ contre 81 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 25,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique qu'en raison de l'incertitude macroéconomique, les tendances de la demande seront contestées jusqu'à la fin de l'année

** Il y a des poches de stabilité dans les soins personnels, l'aérospatiale et la défense et le traitement de l'eau, mais les marchés finaux cycliques auront probablement une tendance à la baisse" - Jefferies

** Les ventes sur ces marchés cycliques baisseront probablement de 1 à 3 % au second semestre 2025, en raison de la faiblesse des biens de consommation durables, des biens non durables, de la construction et de l'automobile

** 11 des 19 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, et 8 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 78 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 32,15 % depuis le début de l'année