Jefferies réduit le prix cible de McCormick en raison des pressions exercées par la région EMEA à l'approche du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 septembre - ** Le courtier Jefferies a abaissé le prix cible du fabricant d'épices et de condiments McCormick and Company MKC.N à 84 $, contre 90 $ auparavant
** Jefferies considère que MKC est confronté à des défis à court terme, en particulier dans le domaine des solutions aromatiques, car les grandes sociétés de conditionnement ont des volumes plus faibles et les problèmes géopolitiques de la zone EMEA nuisent au trafic des restaurants à service rapide (QSR) ** Les solutions aromatiques et les pressions de la zone EMEA sont toujours à surveiller à l'approche du troisième trimestre," dit Jefferies
** Six analystes sur 16 évaluent le titre à "acheter" ou plus, neuf à "conserver" et un à "vendre"; la prévision médiane est de 82,50 $ - données compilées par LSEG
** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé de 14,1 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer