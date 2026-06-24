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Jefferies recule après la publication de ses résultats du deuxième trimestre
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 22:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** L'action de Jefferies Financial JEF.N recule de 0,6 % à 57,58 dollars en séance prolongée ** JEF indique que son bénéfice a plus que doublé au deuxième trimestre , la banque d'investissement ayant perçu des commissions plus élevées grâce à ses activités de conseil sur des opérations et de prise ferme d'actions

** Le bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires s'est élevé à 226,2 millions de dollars, soit 1,02 dollar par action, au cours du trimestre clos le 31 mai

** La société fait état de commissions de gestion d'actifs et de revenus liés aux rendements d'investissement s'élevant à 46 millions de dollars, en baisse de 35 % par rapport au même trimestre de l'année précédente

** À la dernière clôture, l'action avait perdu environ 7 % depuis le début de l'année

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