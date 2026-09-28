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Jefferies recule à l'approche de la publication de ses résultats ; l'activité de gestion d'actifs est au centre de l'attention
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 20:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - ** Lundi, l'action de Jefferies Financial Group JEF.N reculait de 0,7 % à 47,34 dollars, dans l'attente des résultats trimestriels qui seront publiés après la clôture, les investisseurs se concentrant sur les performances de sa division de gestion d'actifs

** Selon les données compilées par LSEG, JEF, dont le siège est à New York, devrait afficher une hausse de 6 % en glissement annuel de son chiffre d’affaires au troisième trimestre fiscal, à 2,2 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 1,00 dollar contre 1,01 dollar il y a un an

** Dans son dernier rapport , JEF a enregistré un chiffre d’affaires record dans la banque d’investissement, mais n’a pas atteint les estimations de bénéfices en raison de la faiblesse de la gestion d’actifs, un segment qu’elle est en train de repositionner en raison de son exposition au fournisseur de pièces automobiles First Brands, en faillite

** Une récente action en justice pour fraude impliquant un fonds lié à JEF a maintenu les investissements de la société sous les feux de la rampe

** Les résultats de JEF offrent parfois aux investisseurs un ENQUÊTE précoce de ce qui attend les grandes banques d'investissement, alors que celles-ci s'apprêtent à publier leurs résultats dans les semaines à venir

** Au début du mois, le directeur général de Bank of America

BAC.N , Brian Moynihan, a déclaré lors d'une conférence du secteur qu'il s'attendait à ce que les commissions de la banque d'investissement de BAC baissent d'au moins 10 % au cours du trimestre, tandis que les activités de vente et de transactions resteraient stables

** L’action JEF a reculé d’environ 24 % depuis le début de l’année, dont une baisse d’environ 10 % en septembre. À titre de comparaison, l’indice S&P 400 Financial Services .SPMDCDF a perdu environ 6 % en 2026 et environ 7,5 % depuis le début du mois

** La recommandation moyenne des 5 analystes couvrant le titre est « acheter »; le cours cible médian est de 61 dollars

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