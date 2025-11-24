Jefferies ramène Exact Sciences à "hold" après l'acquisition d'Abbott

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Jefferies rétrograde le fabricant de tests de dépistage du cancer Exact Sciences < EXAS.O > de "buy" à "hold"; augmente l'objectif de cours de 90 $ à 105 $, soit une hausse de 4,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** La maison de courtage voit une hausse limitée parce que le titre se négociera probablement près du prix de l'opération après la transaction de 23 milliards de dollars du fabricant d'appareils médicaux Abbott Laboratories < ABT.N >

** Jefferies affirme que la prime d'acquisition est considérée comme juste et attrayante pour les actionnaires d'EXAS et les analystes ne s'attendent pas à ce qu'un autre soumissionnaire se joigne à la course

** La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026

** Neuf des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 14 à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 105 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action EXAS est en hausse de 79,6 % depuis le début de l'année