Jefferies passe à l'achat sur Nokia grâce à l'IA
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 17:10
Dans une note de recherche, le broker américain justifie sa décision par la transformation actuellement orchestrée par le groupe finlandais, qui est en train de passer d'une entreprise surtout centrée sur les réseaux radio mobiles, un segment où il peinait à croître, à une entreprise dont la croissance devrait désormais être portée par ses activités dans les centres de données dédiés à l'IA.
Avec des marges bénéficiaires orientées à la hausse, le courtier dit s'attendre à une revalorisation du course de Bourse, même si les perspectives pour la division de réseaux mobiles demeurent plus maussades, un métier qui ne devrait pas réserver de mauvaises surprises de son point de vue.
La recommandation favorable de Jefferies précédait l'annonce cet après-midi par Nvidia d'un investissement d'un milliard de dollars dans l'équipementier de réseaux, qui propulsait le titre Nokia en hausse de 20% mardi vers 17h00.
